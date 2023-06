Studenten getuigen over Rilatinegebruik: "Ik wou dat ik er nooit mee begonnen was, ik denk dat ik verslaafd ben"

"Zelfmedicatie is gevaarlijk. Je neemt toch ook niet zomaar een pilletje van een hartpatiënt aan als je hartkloppingen hebt. Dit is hetzelfde", benadrukt Cleo Crunelle. Zij is professor Psychiatrie en Verslaving verbonden aan het UZ Brussel en is gespecialiseerd in ADHD. "Is de dosis niet juist? Dan kan je op korte termijn bijvoorbeeld last hebben van hartkloppingen of een verminderde eetlust. Neem je het te lang? Dan kan je net problemen met je geheugen of concentratie veroorzaken."