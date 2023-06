Sociale woonwijk in Gent start met petitie voor verkeersdrempel: "Ook arme kinderen hebben recht op een veilige omgeving"

In de sociale woonwijk Malem, in Gent, zijn buurtbewoners gestart met een petitie om de stad te vragen om een verkeersdrempel. "Er zijn enorm veel ongevallen, we vragen al 10 jaar om een oplossing. Er gebeurt gewoon niets. Het is niet omdat we een arme en sociale woonwijk zijn dat we geen recht hebben op een veilige omgeving voor onze kinderen."