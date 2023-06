Stadsbestuur haalt slag thuis: Ladbrokes-wedkantoor in Vilvoorde moet definitief dicht

"In het verleden werden al een aantal pogingen ondernomen om de zaak te sluiten wegens overlast. Nieuwe aanvragen werden altijd negatief geadviseerd door de stad. We botsten echter steeds op de Kansspelcommissie, die vanuit haar bevoegdheid steeds de kant van Ladbrokes koos en de houding van de stad naast zich neerlegde om toch te vergunnen. De nieuwe wetgeving geeft de burgemeesters en lokale besturen nu meer beslissingskracht. We geraken er eindelijk vanaf: derde keer goede keer dus", besluit Bonte. De huidige vergunning van het wedkantoor loopt nog tot 11 december 2023.