NMBS wil verloederde station van Tienen nieuwe toekomst geven: "Misschien winkel of woning, maar loket moet blijven"

"Na de zomer starten we met een marktonderzoek om zo een partner te vinden die het gebouw een nieuwe toekomst kan geven. We kunnen het station eventueel omvormen naar een handels- of woonruimte”, zegt woordvoerder van de NMBS Bart Crols. "We zijn daarover ook in overleg met de stad om te kijken wat er mogelijk is." Volgend jaar krijgt de nieuwe uitbater het gebouw dan in erfpacht. Die zal het gebouw verplicht moeten renoveren binnen een afgesproken termijn. Het gebouw is wel beschermd als erfgoed, dus daar zal rekening mee gehouden moeten worden bij de renovatiewerken.

De NMBS en Infrabel gaan de sporen in Tienen ook verder renoveren en toegankelijk maken. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en perronluifels en de verlichting wordt vernieuwd. Aan het station komen op termijn ook twee fietsparkings. Een met 800 plaatsen in het oude postgebouw vooraan en een tweede achteraan, in een nieuwe groene zone.