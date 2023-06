Tekenaar Stam & Pilou betreurt afdekken van "te seksistische" stripmuur in Brussels café: "Er is veel intolerantie en dat is heel jammer"

De tekening werd in 2011 onthuld op het binnenterras van het café. "Natuurlijk moet je onze tekening in zijn context binnen de tijd zien, maar staat daar nu iets verkeerds op? Ik denk het niet. Er bestaat blijkbaar een lijst met nog andere stripmuren die sommigen te seksistisch vinden. Ik las onder andere dat De Kiekeboes en Kleine Robbe daarbij zitten. In die zin zitten we dus in goed gezelschap." (lacht)

Volgens Dewulf slaat de slinger door over wat er kies is en wat niet. "In de VS is een schooldirecteur ontslagen omdat er in de les een foto van de David van Michelangelo werd getoond. De slinger gaat doorheen de tijd heen en weer. Ooit zullen we weer afstappen van die intolerantie en meer open minded worden, maar voorlopig moeten we het doen met de situatie waarin we zitten", vindt de stripauteur.