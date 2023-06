Voor het eerst duiken grote colonnes met westerse tanks op aan het front: "Het lijkt erop dat het Oekraïense hoofdoffensief begonnen is"

Of dit effectief de start van een grootschalig tegenoffensief is, en vooral of zo'n tegenoffensief kans op slagen heeft, is nog vingerdik kijken. "Rusland staat er iets zwakker voor sinds de verovering van Bachmoet", stelt Balliauw vast. "Sindsdien zijn alle offensieve operaties gestopt. Maar ze hebben zich wel goed ingegraven, dus door de Russische linies breken, zal niet evident zijn."

Niemand weet wat het resultaat zal zijn, maar Oekraïne neemt wel een grote gok, vindt Balliauw. "Er staat veel op het spel: president Zelenski heeft veel Westers materieel gekregen om dit tegenoffensief voor te bereiden en moet nu tonen dat hij ook in staat is om met dat nieuwe materieel een doorbraak te forceren. "Als dat niet zou lukken, zou die Westerse solidariteit wel eens op het spel komen te staan."