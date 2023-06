Tele-Onthaal krijgt in 2022 meeste oproepen van West-Vlamingen

In totaal namen 128.817 Vlamingen in 2022 contact op met Tele-Onthaal voor een anonieme babbel via de telefoon of via chat. Dat blijkt uit de jaarlijkse oproepcijfers van Tele-Onthaal. Een vierde, ofwel bijna 32.000 oproepen kwamen daarbij van West-Vlamingen. De thema’s die tijdens de oproepen het meest aan bod kwamen, waren problemen met werkrelaties en persoonlijke relaties en mentale gezondheid.

In Tele-Onthaal West-Vlaanderen werken 141 vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. Directeur Leen Devlieghere hoopt dat dat aantal nog wat zal stijgen. "Het is belangrijk dat mensen de weg vinden naar ons op het moment dat ze het moeilijk hebben om zo verdere problemen te voorkomen. We merken dat de vraag naar chathulp groter is dan we kunnen bieden, daarom hopen we op nog wat extra vrijwilligers. Zij zijn ten slotte de mensen die er dag en nacht zijn voor de mensen die nood hebben aan een gesprek", zegt Devlieghere.