"Totale onduidelijkheid": oppositie neemt geen genoegen met uitleg Jambon over consultancy

Over die definitie blijft onduidelijkheid bestaan. Volgens oppositielid Thijs Verbeurgt (Vooruit) gebruikt de administratie een andere definitie van consultancy dan de regering en komen de nieuwe tabellen van Jambon niet helemaal overeen met eerdere antwoorden.

"Kunnen wij op papier de definitie krijgen die de regering hanteert? Zo kunnen wij weten wat de regering onder consultancy verstaat." vroeg Jos D'Haese (PVDA). Volgens Jambon is dat wel degelijk duidelijk. Het gaat over de uitgaven in de boekhouding die sinds 2021 vallen onder de codes 'consultancy HRM', 'consultancy ICT' en 'overige consultancy'. Dhaese wil graag verdere verduidelijking over op basis waarvan de overheid uitgaven in die categorieën onderbrengt.