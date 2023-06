Twee stropers gevat aan de vijver Blauwendael in Waasmunster

"We krijgen ook al eens tips van inwoners van Hamme dat ook daar illegaal zou gevist worden", gaat de commissaris verder. "We hebben daar nog niemand kunnen betrappen. Na de nachtelijke stroperij gaan we vanaf nu wel regelmatig controleren langs de vijvers in ons gebied. Want voor alle duidelijkheid het is en blijft verboden om zonder vergunning te vissen, dat is illegaal."

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat er tijdens het hengelseizoen stropers aan het werk gaan. Het is voor de politie van Waasmunster nog onduidelijk waarom de twee stropers vanuit Brussel naar Waasmunster zijn gekomen. "Geen idee, misschien verkopen ze de karpers, misschien eten ze die op, we hebben er geen idee van."