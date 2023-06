Al 116 varkensboeren kiezen voor uitkoopregeling uit stikstofplan: 1 op de 4 komt uit Limburg

Vlaanderen wil tegen 2030 de uitstoot van stikstof halveren. Hoe dat moet gebeuren, is in maart vastgelegd in een stikstofplan, en de uitkoopregeling voor landbouwers is daar een onderdeel van. De regering heeft er 200 miljoen euro voor vrijgemaakt. Varkensbedrijven die een grote impact hebben, komen eerst in aanmerking. Boeren hebben nog tot en met 17 juni de tijd om hun aanvraag in te dienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.