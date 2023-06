Nieuwe vakantiedomein Kosmos in Westouter tegen 2034 klaar

Het iconische gebouw staat er al bijna 90 jaar. Vroeger was het een erg populaire bestemming voor schoolreizen en vakanties van de mutualiteit. Toen de eigenaar er in 2005 mee stopte, bleef het gebouw leeg. Op dit moment is het helemaal verkommerd.

Maar de herinneringen aan hét vakantiedomein van de Westhoek zijn groot. In het openluchtzwembad leerden veel kinderen uit het Heuvelland zwemmen. Ook Martha Sohier (87) uit Nieuwkerke koestert warme herinneringen. Ze werkte er jaren als serveerster in het restaurant. "Het was héérlijk. Het was een volkrestaurant waar iedereen welkom was, op een prachtige locatie. Als het mooi weer was, kon je de zee zien. En er waren altijd feesten. Alle boerenzonen en -dochters zijn hier getrouwd. Het was een fantastisch mooie tijd", vertelt ze ontroerd.

Martha is blij dat de Kosmos eindelijk een tweede leven krijgt. "Ik hoop dat ik er nog een koffietje zal kunnen gaan drinken", zegt ze met een krop in haar keel.