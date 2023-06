Vijftien jaar natuurherstel in Averbode Bos en Heide lokt nieuwe vogels en zeldzame insecten

Na vijftien jaar natuurherstel is natuurgebied Bos en Heide in Averbode een van de rijkste bos- en heidegebieden van Vlaanderen geworden. Dat zegt Natuurpunt. De voorbije jaren zijn in het natuurgebied 60.000 bomen gekapt, zoals Amerikaanse eiken die alles overwoekerden. Daar kwam toen veel protest tegen. Nu trekt het heidelandschap veel vogels en nuttige insecten aan.