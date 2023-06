Vlaamse Milieumaatschappij start werken voor ecologisch herstel van Oude Kale in Landegem

In juli begint de Vlaamse Milieumaatschappij in Landegem aan het ecologische herstel van de Oude Kale. Ter hoogte van het station van Landegem zal de waterloop een natuurlijk kronkelend traject krijgen. De waterkwaliteit zal daardoor verbeteren en de omgeving wordt waardevoller voor fauna en flora. Het is een van de zogenaamde Blue Deal-projecten die Vlaanderen weerbaarder moet maken tegen droge zomers. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): "Met de Blue Deal-projecten proberen we dan wel om water langer vast te houden, een goede waterkwaliteit is minstens even belangrijk. Herstelprojecten zoals aan de Oude Kale maken de omgeving aantrekkelijk voor planten en dieren die hier nu weinig kansen krijgen."