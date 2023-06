Voetballer Dante Vanzeir krijgt rijverbod voor rijden onder invloed met telefoon in de hand

Profvoetballer Dante Vanzeir is door de politierechter in Leuven veroordeeld tot een rijverbod en een geldboete. Vanzeir, die tegenwoordig speelt voor de New York Red Bulls, werd in augustus 2022 aan de kant gezet door de politie. Hij bleek de ochtend na een 2-0 overwinning tegen Glasgow Rangers nog alcohol in zijn bloed te hebben. Bovendien had hij zijn gsm in de hand.