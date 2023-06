VS zet voedselhulp aan Ethiopië stop na beschuldigingen van corruptie bij overheid 

In april schortte het WFP de hulp aan Ethiopië eerst tijdelijk op, maar het programma ligt sindsdien volledig stil. De oorzaak was een intern onderzoek naar corruptie bij zowel de plaatselijke overheid van de provincie Tigray als bij de federale overheid. Functionarissen zouden een deel van het voedsel hebben weggegeven aan het leger of doorverkocht hebben op de zwarte markt.

Hoeveel voedsel gestolen is, blijft onduidelijk. Volgens een medewerker van WFP zouden de fraudeurs het aantal noodlijdende families hoger hebben ingeschat. Het onderzoek is nog lopende, maar CEO van het WFP in Ethiopië Claude Jibidar en zijn plaatsvervanger hebben al aangekondigd dat ze een stap opzij zetten.