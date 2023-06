Ja, je telefoon is kwetsbaar voor hackers, maar zo kan je jezelf beschermen  

Hoe de spyware terecht kan komen op je toestel hangt af van welk besturingssysteem je gebruikt. Bij een Android-toestel kan het snel gebeuren. In de Google Play Store, de plek waar je apps downloadt, worden de apps die beschikbaar zijn vooraf niet zo goed gecontroleerd door Google. Er kunnen spyware apps beschikbaar zijn in de Play Store vermomd als spelletje of andere app. Maar je kan je Android-toestel wel beveiligen tegen deze apps.

“Je Android-toestel kan je in feite zelf beveiligen met een security app", vertelt Willems. "Als je dan iets downloadt uit de Google Play store dan wordt die app gecheckt en eventueel zelfs geblokkeerd en eraf gehaald als deze spyware bevat, voorbeelden hiervan zijn AVAST of McAfee"

Bij Apple en besturingssysteem iOS wordt elke app grondig gecheckt vooraleer deze aangeboden wordt in de App Store. Maar dit wil niet zeggen dat je geen risico loopt. Bij iPhone gebruikt men geen apps om binnen te breken op je toestel maar maakt men gebruik van programma's zoals Pegasus of Triangle.

Deze programma's zoeken naar kwetsbaarheden in bepaalde apps en sturen dan een bericht naar je toestel via WhatsApp of de berichtenapp iMessage. Vanaf dat je dat bericht ontvangt, hebben de hackers toegang tot je toestel. Maar volgens Willems is de kans klein dat je hier zelf mee in aanraking komt. "Programma's zoals Pegasus en Triangle zijn grote super spyware programma's en worden vooral gebruik om hooggeplaatste figuren af te luisteren zoals politici."

En je kan bij iPhone je toestel ook niet beschermen zoals bij Android. “Bij Apple kan je enkel security apps downloaden die je beschermen tegen websites, maar er bestaan geen security apps die je zelf kan downloaden om je toestel te checken op spyware, je bent in dat opzicht volledig afhankelijk van Apple", aldus Eddy Willems.