Wat zijn online spaarrekeningen met hogere rentes waard?

Je kan alle spaarboekjes die in ons land worden aangeboden, makkelijk vergelijken op spaargids.be. Wie dat nu doet, krijgt spaarrekeningen te zien van 0,25 procent rente tot 2,5 procent. In dat overzicht krijg je bij elke spaarrekening ook extra informatie over de betrouwbaarheid van die bank en onder welke waarborgregeling ze valt. Met andere woorden: of je je geld terugkrijgt wanneer de bank failliet zou gaan.

En misschien maar goed ook, want de meeste namen van die banken die bovenaan staan, zijn minder bekend. Santander en MeDirect klinken nog een beetje bekend, maar banken zoals NIBC, IZOLA Bank of Aion bank zijn dat al veel minder. Volgens Steven Rombaut, financieel journalist bij VRT NWS zijn dat prijsbrekers in de bankenwereld.