Watersparende maatregelen op Albertkanaal en Kempense kanalen: "Met droge zomers van  afgelopen jaren in het achterhoofd willen we er op tijd mee beginnen"

Het Albertkanaal en de Kempense kanalen zoals de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal van Beverlo worden allemaal gevoed met water uit de Maas. Maar door de droogte is het peil van de Maas gedaald. "In Frankrijk kampen ze al langer met droogte en dat merken we ook aan de Maas. Voorlopig moeten we ons nog geen echte zorgen maken", legt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg uit. "Het is belangrijk om spaarzaam met water om te springen. Met de droge zomers van de afgelopen jaren in het achterhoofd willen we er zeker op tijd mee beginnen."