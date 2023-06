Papieren voorschriften zijn gegeerd in het illegale circuit: VRT NWS testte hoe makkelijk je eraan kan geraken 

In het verhaal van Ward werden bovendien voorschriften gestolen bij een arts. VRT NWS onderzocht of het ook mogelijk is om aan voorschriften te geraken zonder een diefstal te plegen. Artsen kunnen hun papieren voorschriften online bestellen bij een drukker. Die mogelijkheid wordt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het RIZIV, expliciet voorzien.

We gaan niet in detail uit de doeken doen hoe we te werk zijn gegaan, maar na wat online zoekwerk hadden we binnen de week een Bpost-pakketje met voorschriftenboekjes in ons bezit. In dit geval hebben wij de arts van wie we het RIZIV-nummer gebruikt hebben, wel op de hoogte gebracht van ons onderzoek. De bestelde voorschriften hebben we voor alle duidelijkheid ook bezorgd aan de arts in kwestie.