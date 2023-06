Zita Wauters in the picture, "Knokke off" op VRT 1 en (heel) veel muziek: dit wordt de zomer van VRT

VRT viert 50 jaar Zomerhit, een wedstrijd die in 1973 voor het eerst werd gewonnen door Will Tura, de keizer van het Vlaamse lied. Die wedstrijd is niet alleen te volgen bij Radio 2, maar is opnieuw zes weken lang te zien op VRT 1, met Niels Destadsbader en Siska Schoeters als presentatoren. Vorig jaar trok dat programma gemiddeld 710.000 kijkers.