Hou je auto koel met deze 6 tips

Verlucht je auto voor vertrek en zet je airco niet té koud. Het zijn goede tips als je op een warme dag de baan op moet. Want een koele auto is belangrijker dan je denkt. Uit verschillende studies blijkt dat rijden in een wagen met een temperatuur van 35 °C eenzelfde risico vormt als rijden met 0,5 promille alcohol in het bloed. Mobiliteitsorganisatie VAB geeft zes tips om je auto koel te houden.