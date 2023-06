Zuidpaleis Brussel maakt tijdelijk plaats voor werken metrotunnel, tot 2030 zal er hinder zijn 

Het Zuidpaleis, een historische overdekte markt in Brussel, zal worden ontmanteld om er een metrotunnel onder te bouwen. Dat is de goedkoopste, snelste en veiligste optie, zegt de Brusselse regering. Het was lange tijd onduidelijk wat er moest gebeuren. De grond is er net als in heel Brussel erg moerassig. Eerdere pogingen om de werkzaamheden enkel van uit de kelders uit te voeren zijn mislukt. Daardoor liepen de werken ook veel vertraging op.

Minister van mobiliteit Elke Vanden Brandt (Groen) benadrukt dat de infrastructuur van het Zuidpaleis weer wordt opgebouwd: "We moeten een heel stuk afbreken en weer opbouwen, het kan niet anders. We lopen nu al vijf jaar vertraging op, het zal 2030 worden, eer alles klaar is. We zullen nu met dezelfde machines werken als op andere plaatsen wordt gewerkt."