Zwemmen in provinciedomeinen Kessel-Lo en Diest? Dan moet je je inschrijven

Zwemmen in het provinciedomein van Huizingen bij Halle is al sinds een jaar niet meer mogelijk. Er loopt een studie dat de mogelijkheden voor waterrecreatie in de provinciedomeinen van Kessel-Lo, de Halve Maan in Diest en Huizingen moet onderzoeken. "Binnen een veertiental dagen is de procedure afgerond", legt Schevenels uit. "Dan zullen we een studiebureau kunnen aanstellen die de verschillende scenario's zal onderzoeken waar we al eerder een beslissing over namen."

In eerste instantie denkt de provincie aan nieuwe zwembaden omdat de huidige drie sterk verouderd zijn. "Verder bekijken we of het mogelijk is om een zwemvijver te installeren, maar ook speelwater kan een optie zijn", aldus gedeputeerde Schevenels. "De studie zou eind 2023 of begin 2024 afgerond moeten zijn. Dan werken we twee scenario's van de vier uit."