180e editie Gentse Feesten krijgt méér activiteiten overdag: "Meer te doen heel festival lang, ook voor kinderen en jongeren"  

Het meest opvallend is dat er deze editie veel meer te doen zal zijn overdag. "Het aantal activiteiten in de namiddag is met bijna de helft gestegen in vergelijking met vorig jaar, van ongeveer 200 naar 300", zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Gent riep de organisatoren via een aangepast subsidiebeleid op om meer in te zetten op programmatie overdag. 12 pleinen zijn op die kar gesprongen. Ook kinderen en jongeren zullen iets vaker hun gading vinden dan op eerdere edities. "Er is een apart programma voor hen opgestart met bijna 600 activiteiten." Volgend jaar is de stad Europese jongerenhoofdstad. Dit jaar kan alvast tellen als generale repetitie daarvoor.