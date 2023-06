9-jarigen maken tentoonstelling met werken uit collectie M HKA: "Het eerste werk dat ze kozen was een kruis gemaakt van brood"

De nieuwe tentoonstelling in het M HKA op het Zuid in Antwerpen is "een museumervaring voor en door kinderen", volgens Marc Verstappen, die de kinderen begeleidde in de creatie van de tentoonstelling. De expositie is te bezichtigen vanaf vandaag tot 17 september 2023. "Het was super boeiend om samen te werken met kinderen. Ze geven allemaal hun eigen betekenis aan abstracte kunst", zegt Marc Verstappen van kunstenhuis De Studio.