Roze diamant "The Eternal Pink" geveild voor 32 miljoen euro

"The Eternal Pink" is lang niet de duurst verkochte diamant ter wereld. In 2017 haalde grote broer "The Williamson Pink Star" in Hong Kong een recordbedrag van 71 miljoen euro. De diamant van 59 karaat had haar oorsprong niet in Botswana, maar in Zuid-Afrika. Ook de grootste diamant ter wereld, "The Cullinan Diamond" van 3106 karaat, werd in Zuid-Afrika opgegraven. Die laatste werd gesplitst in verschillende kleinere stenen, waarvan enkele een plaatsje vonden in de Britse kroonjuwelen.