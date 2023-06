Vandaag gaat Air Defender 2023 van start, de grootste militaire oefening in de geschiedenis van de NAVO

De luchtoefeningen nu kaderen in de Russische invasie van Oekraïne. Het overkoepelend scenario is de inwerkingtreding van het bekende artikel 5 van de NAVO. In dat artikel verklaren de deelstaten dat een gewapende aanval tegen één gelijk staat aan een aanval tegen allen. De oefeningen dienen dus om te testen hoe efficiënt de NAVO-landen kunnen samenwerken in geval van een militaire aanval op een van de bondgenoten. De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Amy Gutmann, verklaarde al dat door de agressieve houding van Russisch president Poetin de nood aan zo’n simulaties groter is dan ooit tevoren.