Reuzenaronskelk in Gentse plantentuin staat in bloei: “Het ruikt hier naar rottend vlees” 

In de plantentuin van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) staat één van de tien reuzenaronskelken in bloei. Het gaat om het kleinste exemplaar, met de naam Sumatra. “De bloem is deze week flink gegroeid. Ondertussen is ze al 1 meter en 93 centimeter groot”, vertelt tuinier Herbert Evrard in “Goeiemorgen morgen” op Radio2. "Klein bier vergeleken met het grootste exemplaar dat ooit in de plantentuin stond. Die werd bijna tweeënhalve meter groot.”