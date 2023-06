Belgische regering stuurt via B-FAST hulpgoederen naar overstromingsgebied in Oekraïne

In het B-FAST-team werken vier departementen van de Federale Overheid (Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid) samen, bij het verlenen van noodhulp in het buitenland. In dit geval staan er verschillende leveringen gepland, maar een hulpteam reist niet af naar het getroffen gebied.

"Het Koninklijk Besluit uit 2003 staat niet toe dat er een ploeg vrijwilligers wordt uitgestuurd naar oorlogsgebied", zegt Wouter Poels van de FOD Buitenlandse Zaken. Helaas horen we geregeld dat hulpverleners in het getroffen gebied onder vuur worden genomen, maar we willen de bevolking toch helpen."

"Eerst en vooral wordt er sheltermateriaal ter waarde van 350.000 euro opgestuurd. Daarin zit eerstehulpmateriaal, tenten, matrassen, slaapzakken, jerrycans en hygiënekits, om in de basisbehoeften van mensen te kunnen voorzien."