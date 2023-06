Antibiotica slaan door resistentie steeds minder aan bij baby's 

Neonatale sepsis is een levensbedreigende infectieziekte die wereldwijd jaarlijks drie miljoen baby's treft. Vanwege hun onderontwikkeld immuunsysteem lopen baby's een groot risico ernstig ziek te worden. Onrustwekkend is nu vooral dat elk jaar 214.000 baby's sterven aan de bloedvergiftiging omdat er sprake is van antibioticaresistentie.