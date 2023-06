Basisschool Talententuin in Lendelede zamelt dan toch voldoende geld in om transport naar Plopsaland te kunnen betalen

Baisschool De Talententuin in Lendelede won onlangs een wedstrijd waarbij ze zo veel mogelijk lege batterijen moesten verzamelen. De prijs was een uitstap naar Plopsaland voor de hele school. Alleen bleek er een serieus addertje onder het gras te zitten. Het transport was niet inbegrepen bij de prijs en was veel duurder dan verwacht. Omdat juni een bijzonder populaire periode is voor schooluitstappen, bleken alle treinen volzet en ook de meeste bussen waren al verhuurd. Enkel één bedrijf, in Bellegem, had nog voldoende bussen vrij, maar dat ging 7.500 euro kosten.