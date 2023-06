Belgisch-Marokkaanse topgangster die uit Guinese gevangenis ontsnapte, wordt internationaal geseind

De man ontsnapte uit de gevangenis van Sint-Gillis in maart 2020. Hij was in ons land meermaals veroordeeld voor gewapende overvallen, wat hem een totale straf van 21 jaar opsluiting had opgeleverd. De man was sinds december 2022 opgesloten in de gevangenis in Conakry, waar hij eveneens kon ontsnappen.