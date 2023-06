Bermbrand in Sint-Laureins: "Het is de eerste, maar zal zeker niet de laatste zijn"

Om 16.30u kwam de oproep binnen bij de brandweer van Kaprijke. De bermbrand was ontstaan langs de kant van de smalle Comercaatsweg, en woedde over een lengte van ruim 100 meter.

De brandweerkorpsen van Kaprijke en Eeklo kwamen ter plaatse. "De brand is accidenteel ontstaan", zegt brandweercommandant Goossens. "Het is mogelijk dat de brand ontstond door een stukje glas of een blikje. Neem daarbij de zon en de hitte, en je hebt al snel een spontane brand. Het was misschien wel onze eerste bermbrand, maar het zal zeker niet de laatste zijn."

De brandweer roept dan ook iedereen op om op te letten. "Roken in de nabijheid van droog gras raden we heel sterk af. Maar ook afval achterlaten wordt bij deze hitte gevaarlijk want de zon kan via glas of een blikje zomaar een brand doen ontstaan. Nu werd het huis vlakbij wel gevrijwaard, maar ook een bermbrand kan ergere gevolgen hebben."