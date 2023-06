Na moeilijke afhandeling ongeval E19: brandweer zoekt nieuwe manieren om elektrische voertuigen te blussen

"De batterijen van elektrische voertuigen kunnen na een brand telkens weer opflakkeren", zegt Luc Faes, zonecommandant van de Hulpverleningszone Taxandria. "Dat moeten we dus in het oog houden, maar we kunnen er geen 24 uur op 24 bij blijven staan. Daarom steken we ze in een container vol water en ze blijven daar minstens 24 uur in ondergedompeld. Dan is de kans dat de batterij opnieuw ontvlamt bijna nul."