Brandweer Vlaamse Ardennen vernietigt nesten van Aziatische hoornaar voortaan gratis

De eigen voorjaarsvallen, zullen de imkers vanaf volgend jaar kunnen vervangen door selectieve vallen die ze krijgen van de gemeente. Een selectieve val is een val waarin alleen de Aziatische hoornaar gevangen kan worden. De Europese hoornaar geraakt niet in de val, omdat die groter is. En onze wespen en bijen kunnen er wel in, maar raken er gewoon weer uit. "We zullen selectieve vallen aankopen om die gratis aan de imkers te geven", zegt Tineke Heye van de gemeentelijke milieudienst. "In die vallen zit al een mengeling van alcohol en suiker, waarmee ze koninginnen kunnen lokken en doden. We zijn momenteel aan het bekijken welke selectieve vallen we zullen aankopen. Imkers zijn nu verschillende modellen aan het uittesten. We hopen dat we hen zo kunnen helpen om hun bijen te beschermen."