Campi Flegrei-vulkaan bij Napels dichter bij een uitbarsting

Het is geen duidelijk herkenbare vulkaan want hij heeft geen typische bergvorm. In de plaats daarvan is het een zacht glooiende laagte met een diameter van zo'n 12 tot 14 kilometer, aangezien de Campi Flegrei in de caldera - een grote komvormige krater - van een supervulkaan liggen. De randen van die caldera zijn evenwel ook niet duidelijk te zien, aangezien het grootste deel ervan onder water ligt in de Baai van Napels. Dat verklaart mee waarom er nu zo'n 360.000 mensen op de vulkaan leven, onder meer in het havenstadje Pozzuoli.

De vulkaan is voor het laatst uitgebarsten in 1538, maar hij is al meer dan 70 jaar rusteloos. In de jaren 50, 70 en 80 waren er telkens 2 jaar durende pieken van activiteit, in het laatste decennium is de vulkaan in een tragere fase van activiteit gegaan.

In die periodes van activiteit hebben er tienduizenden kleine aardbevingen plaatsgevonden en is Pozzuoli bijna 4 meter gestegen tegenover het zeeniveau.