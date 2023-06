Rechter geeft vakbond gelijk in zaak tegen Delhaize-directie: staking breken met eenzijdig verzoekschrift mocht niet

De rechtbank van eerste aanleg in Waals-Brabant heeft de socialistische bediendevakbond BBTK gelijk gegeven in zijn conflict met de warenhuisketen Delhaize. Die slaagde erin om een einde te maken aan stakingspiketten door een eenzijdig verzoekschrift in te zetten. Maar daar waren onvoldoende elementen voor, zegt de rechter in Nijvel nu. Delhaize zegt deze uitspraak enkel geldt voor Waals-Brabant.