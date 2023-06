Eerste "drijfvuilvanger" in Landen confronteert wandelaars met vele afval dat in het water drijft

De installatie is de eerste van in totaal 6 exemplaren, die de provincie plaatst in samenwerking met Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Dat gebeurt bij wijze van proef in Landen en Aarschot. "Dit is een pilootproject", licht gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) toe. "Afval in het water kan ook tot obstructies leiden, wat op zijn beurt wateroverlast kan veroorzaken. Dat willen we uiteraard voorkomen", besluit Nevens. Maar de drijfvuilvanger confronteert voorbijgangers ook met het vele afval dat in rivieren en beken terechtkomt : "Het moet iedereen ontmoedigen om nog zwerfvuil in het water te gooien."