Drukte verwacht dit weekend in Antwerpse provinciale domeinen met water: "Koop best op voorhand tickets"

In de provinciale domeinen verwachten ze dat veel mensen dit weekend verkoeling zullen komen opzoeken. "Als je toch wacht tot op het laatste moment om te beslissen, bekijk dan zeker op voorhand even de sociale media van de domeinen om te kijken of er nog plaats is", zegt provinciaal verantwoordelijke Duan Gatto.

"Want zowel in De Nekker in Mechelen als in het Zilvermeer in Mol is er dit weekend een beperkte capaciteit. In het Zilvermeer heeft dat te maken met het Legacy Festival dat daar plaatsvindt."

Wie naar De Nekker in Mechelen gaat, moet zijn identiteitskaart laten zien aan de ingang.