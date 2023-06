Een frisse plons is niet zonder gevaar: hoe vermijd je een koudeshock?

Vijf jaar geleden verdronk ex-motorcrosser Eric Geboers nadat hij in koud water was gedoken om een hondje te redden. Net als toen waarschuwen deskundigen nu weer om op te letten als je in koud water duikt. Want nu het buiten zomers warm is, is het risico reëel dat we een koudeshock krijgen als we zomaar ergens in het water springen, dat nog onvoldoende is opgewarmd.

Wat gebeurt er met ons lichaam als we tijdens het zwemmen een koudeshock krijgen? "Als het contrast tussen de temperatuur van je lichaam en het water te groot is, ga je in shock", vertelt Romain Meeusen, inspanningsfysioloog aan de Vrije Universiteit Brussel. "Dan begin je ongecontroleerd in te ademen waardoor je veel water binnenkrijgt. Als je dan kopje ondergaat, kan je verdrinken."