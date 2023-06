Eindelijk zwembad in Kampenhout?

In de omgevingsvergunning is dus een zwembad opgenomen. Van zodra de vergunning is goedgekeurd, gaat de gemeente dan ook op zoek naar een privépartner of andere gemeenten voor de financiering. “Een zwembad is geen goedkope zaak. We denken eerder aan een privépartner, maar andere gemeenten kunnen natuurlijk ook. Als er maar de nodige middelen gevonden worden, want er is in de buurt te weinig zwemmogelijkheid voor schoolkinderen en zwemclubs.”

De projectontwikkelaar heeft dus een vergunningsaanvraag gedaan voor een woonboulevard. “Dat is reeks winkels met bouw en verbouwspullen, maar ook interieurwinkels. De ontwikkelaar zou ook plaats voorzien voor een witloofrestaurant en een fietscafé”, aldus Kris Leaerts.