Extra onderzoek naar luchtkwaliteit in Beringen

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir kondigt extra onderzoek aan naar de luchtkwaliteit in Beringen. Uit een eerste onderzoek aan de hand van kippeneieren kwam aan het licht dat er te veel dioxines in de lucht zitten in Beringen. Maar het is niet duidelijk waar die precies vandaan komen. Extra onderzoek moet duidelijkheid brengen over de bron of bronnen van de dioxines.