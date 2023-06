Grootste festivals krijgen uitzondering op verbod op wegwerpbekers op festivalweides

Vanaf 15 juni dit jaar zouden dranken op evenementen uitsluitend in herbruikbare bekers, petflessen en blikjes mogen worden aangeboden. Gedaan met de wegwerpbekers en de afvalberg: dat was de bedoeling, al voorzag minister van Omgeving Zuhal Demir wel de mogelijkheid voor organisatoren om een uitzondering te vragen.

Ze konden dat doen als ze nog niet logistiek klaar waren voor die omslag, omdat ze bijvoorbeeld geen leveranciers vonden die voldoende herbruikbare bekers, het transport van die bekers moeilijk is, of als er in de buurt van het festival onvoldoende wasstraten geïnstalleerd kunnen worden, om de bekers na gebruik weer proper te krijgen. Ook organisatoren die nog een grote voorraad wegwerpbekers op stock hadden, konden een uitzondering vragen. Momenteel hebben een 30-tal evenementen een uitzondering aangevraagd bij afvalmaatschappij OVAM, zowel grote als kleine spelers. Alle aanvragen worden nu individueel beoordeeld.