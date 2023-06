Macron bezoekt jonge slachtoffers van steekpartij in Franse speeltuin: "Alle kinderen in stabiele toestand"

De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar de jonge slachtoffers van de steekpartij worden verzorgd. Een 31-jarige erkende Syrische vluchteling stak gisteren verschillende mensen, onder wie ook jonge kinderen, neer in een speeltuin in Annecy. De toestand van de slachtoffers zou stabiel zijn. Later ontmoet Macron ook nog de "rugzakheld", die de dader met zijn rugzak te lijf ging.