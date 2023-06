Galmaarden, Gooik en Herne bereiden gemeentepersoneel voor op nakende fusie: "Iedereen blijft aan de slag"

Het fusieproject staat nog in de kinderschoenen, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. "We spreken over zowat 300 personeelsleden, verdeeld over de 3 gemeenten", weet burgemeester Kris Poelaert (CD&V) van Herne. "De eerste stap is al die mensen kennis laten maken met elkaar. Om dat mogelijk te maken brengen we volgende dinsdagnamiddag alle mensen bijeen. De gemeentediensten zullen dan uitzonderlijk gesloten blijven."