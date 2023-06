Gents kruispunt Keizerpoort moet veiliger worden door aanpassing van de stopstrepen voor auto's

Een paar dagen na het ongeval werd het kruispunt van de R40 met de Brusselsesteenweg, de "Keizerpoort", bezet. De Fietsersbond, het Gents Milieufront en heel wat bezorgde buurtbewoners voerden actie voor veiliger kruispunten. De plaats waar de aanrijding gebeurde is opgenomen in de lijst van zwarte punten van de Vlaamse overheid. Zwarte punten zijn plaatsen waar veel aanrijdingen gebeuren. De Keizerpoort staat al jaren op deze lijst. In 2016 werden de toeleidende wegen heraangelegd, maar het kruispunt zelf bleef even onveilig.

"Door de stopstrepen naar achteren te verplaatsen worden de fietsers voor alle automobilisten beter zichtbaar. Dit is een kleine ingreep die snel beslist kon worden", zegt Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Door de beperkte ruimte op het kruispunt zijn grotere ingrepen niet meteen mogelijk. We gaan wel ook de regeling van de verkeerslichten aanpassen."

Er wordt maar weinig hinder verwacht voor het verkeer bij de schilderwerken.