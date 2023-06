Gentse schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) brengt boek uit: "Ik wil vertellen wie ik ben en waar ik vandaan kom"

Het blijkt een terugkerend motief in het leven van El-Bazioui. “Ik heb daar echt mee geworsteld. Ik was anders en werd daar ook op aangesproken. Ik heb bijvoorbeeld ook lang geworsteld met mijn naam. Net daarom is het de titel van het boek. Mijn vrienden hadden meer geld, speelgoed, een grote boekenkast, ze gingen vaak op reis. Ik heb - per toeval - bepaalde sleutelfiguren ontmoet. Ze hebben me overtuigd om verder te studeren, in de politiek te gaan, dit boek te schrijven... Ik zie leeftijdsgenoten waar het anders is gelopen. Er is nog heel veel onrechtvaardigheid. Het boek is een eerbetoon aan die sleutelfiguren. Tegelijk wil ik de samenleving ook een spiegel voorhouden. Het zou geen toeval mogen zijn. De kwetsbaarheid en de littekens die ik heb, zijn vuurtjes die mijn engagement hebben aangewakkerd."