Verdachte gearresteerd voor gewapende overval op supermarkt in Merksem

Er is een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de gewapende overval op een supermarkt in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem eind december vorig jaar. Na een oproep tot getuigen, kon de politie twee verdachten identificeren.

Een van de verdachten probeerde de kassa te openen met een mes. De andere stond op de uitkijk. Deze week heeft de lokale politie van Antwerpen twee huiszoekingen uitgevoerd. De verdachte die werd gearresteerd, kreeg een enkelband. De tweede verdacht werd nog niet gevat, maar staat geseind.