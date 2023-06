Wat te doen als je grensoverschrijdend gedrag ziet of ervaart op festivals? 

"Mensen die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen vaak niet reageren op het moment zelf en dat is normaal", legt criminologe Lena Boons uit. "Mensen gaan in een "fight-flight-freeze"-modus. Als ze niet terugvechten of wegvluchten van wat er hen overkomt, dan bevriezen ze schijnbaar even."

"Ik zou mensen altijd aanmoedigen om nadien hulp te gaan zoeken. Weet dat er op elk festival professionele hulpverleners aanwezig zijn. Bij hen kan je je verhaal kwijt in alle discretie, want ze hebben medisch beroepsgeheim. Op sommige festivals hebben we een noodnummer dat de klok rond bereikbaar is. Je kan bellen of smsen als je hulp nodig hebt. En er zijn de preventiestanden: daar kan je altijd terecht, ook als je je niet goed voelt, zonder dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag."