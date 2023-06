Bedrijven nemen maatregelen tegen hittegolf: hoe bescherm je werknemers tijdens warme dagen?

In verschillende sectoren, zoals de bouw, is het hitteplan al van kracht. Vooral voor mensen die buiten werken, zoals bouwvakkers, tuinarbeiders of fietskoeriers, is het nodig dat werkgevers maatregelen nemen om hun werknemers te beschermen tegen de warmte.

Maar ook op kantoor mag de temperatuur niet te hoog oplopen. "In de zomer is de comfortabelste temperatuur om in te werken zo'n 24 graden", zegt Roger Collier van HR-dienstenbedrijf Liantis. Hoe kunnen bedrijven hun werknemers genoeg verkoeling bieden?